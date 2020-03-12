Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию России

12 Март 2020 2020-03-12T11:47:59+03:00

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12 марта депутаты Госсовета Удмуртии на сессии подержали вносимые правки в Конституцию России. За проголосовало 51 парламентариев, против - ноль, воздержались - шесть.

Перед голосованием глава региона Александр Бречалов призвал поддержать поправки.

- Действующая Конституция была принята в 1993 году в совершенно иных экономических и политических реалиях. По мнению президента, основной закон до сих пор справляется со своими функциями и не подлежит кардинальным изменениям, но некоторые положения необходимо привести в соответствие с текущими потребностями и целями развития страны. Напомню, что Конституция за время своего действия неоднократно корректировалась.

По словам Александра Владимировича, сейчас все находятся на очень важном историческом рубеже. Те изменения, которые предлагается внести в Конституцию, носят, с одной стороны, социальный характер, защищают интересы всех жителей России, а с другой стороны, – устанавливают обязательства для органов власти всех уровней.

Напомним, общероссийское голосование за внесение поправок в Конституцию состоится 22 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU