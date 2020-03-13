2020-03-13T07:11:32+03:00
Политика

Министра здравоохранения назначили в Удмуртии

Им стал Георгий Щербак
Анастасия Захарова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Георгия Щербака назначили на должность министра здравоохранения Удмуртии. Это подтвердила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Георгий Щербак был исполняющим обязанности министра с августа 2019 года. С 13 марта 2020 года его назначили министром.

СПРАВКА

Георгий Олегович Щербак окончил военно-медицинский факультет при Томском медицинском институте по специальности «Лечебно-профилактическое дело» в 1987 году.

В 1990-е годы организовывал медицинское обеспечение частей ВДВ.

В 2004-2007 годах работал главным врачом государственной медицинской организации в Тульской области, заместителем начальника санаторно-курортного комплекса Министерства обороны РФ.

В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В августе 2019 года стал и.о. министра здравоохранения Удмуртии.

Женат, имеет двух сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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