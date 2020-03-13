15 миллионов рублей разыграют на командном Кубке России в Ижевске

13 Март 2020 2020-03-13T14:17:14+03:00

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с 22 по 28 марта в Ижевске пройдет командный Кубок по боксу (6+). Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и соберет более 250 участников. В их числе - спортсмены от 19 до 40 лет. Они поборются за звание чемпионов и 15 миллионов рублей. Об этом 13 марта на пресс-конференции, посвященной турниру, рассказал руководитель дирекции федерации бокса в Приволжском федеральном округе Сергей Стрелков.

- За 1 место команда получит 7 миллионов рублей, за второе - 5, за третье - 3. Поэтому развернется нешуточная борьба, - поделился Сергей Стрелков. - В город приедут первые составы, так что зрителей ждет действительно зрелищный турнир.

Полный состав команды Приволжского федерального округа пока неизвестен. Боксеров отберут по результатам сборов.

- Планируется, что от Удмуртии выступят 3 спортсмена - Кирилл Никифоров, Максим Чернышев и Оганес Снхчян, - добавляет Сергей Станиславович.

- У команды боевой настрой, что позволяет сконцентрироваться и идти вперед, к победе. Мы настроены на первое место, - рассказал боксер Чернышев Максим.

Отметим, что на командный Кубок также приедут именитые российские боксеры - Султан Ибрагимов - чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO, серебряный призер Олимпийских игр - 2000, а также Гоголев Андрей - чемпион мира 2001 года, трехкратный чемпион России. Они проведут мастер-классы для детей в залах бокса Ижевска.

- Я считаю, что Удмуртия может гордиться тем, как развит бокс в республике, - прокомментировал Смирнов Сергей, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии. - К Кубку России мы готовы. И для нас честь, когда в регионе проходят всероссийские или международные турниры. Это напрямую популяризирует спорт.

Всех желающих ждут уже 23 марта в 18:00 на открытии Кубка в ледовом дворце «Молодежный» (проспект конструктора Михаила Калашникова, 15). Вход на предварительные бои бесплатный, а билеты на финал можно приобрести на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU