Председатель Госсовета Удмуртии принял решение сложить свои полномочия

16 Март 2020 2020-03-16T11:01:07+03:00

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Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов принял решение сложить свои полномочия. Об этом стало известно на аппаратном совещании главы республики.

- Поступило заявление о сложение полномочий Алексея Михайловича по собственному желанию. Со своей стороны хочу поблагодарить за работу. Убежден, что мы продолжим вместе работать, - отметил глава республики Александр Бречалов.

По словам Прасолова, он все свое время посвящал работе и пришло время отдохнуть.

- Мне 70 лет! Я долго думал, потому что даже мои близкие спросили, ты вообще представляешь, что ты будешь делать? Я говорю, нет. Я забыл, когда я в последний раз отдыхал, всю жизнь посвящал себя работе, постоянная гонка. Пора отдыхать. Я обратился к главе Удмуртии, он поддержал. Этим все не закончится, нам надо еще работать на благо Удмуртии, депутатом я останусь, - рассказал журналистам Алексей Михайлович.

СПРАВКА «КП»

Прасолов Алексей Михайлович родился 6 июля 1950 года. Образование высшее. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. Микояна, специальность – промышленное и гражданское строительство. Академик Удмуртского отделения Российской инженерной академии.

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.

Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртии второго, третьего, четвёртого и пятого созывов, Сарапульского городского Совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU