Режим повышенной готовности введут в Удмуртии из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T09:22:37+03:00

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В Удмуртии введут режим повышенной готовности. Об этом журналистам сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов на комиссии по предупреждению ЧС.

- Мы вводим режим повышенной готовности, глава республики сегодня подпишет распоряжение. Мы делаем все для того, чтобы у населения была достоверная информация и это поможем нам предотвратить развитие инфекции, - отметил Ярослав Владимирович.

Также председатель правительства рассказал, что вводятся ограничения проведения массовых мероприятий с количеством 500 человек. Все руководители об этом проинформированы. На данный момент в аэропортах введены допмеры дезинфекции, тоже самое на ЖД вокзалах и общественном транспорте.

- Мы провели работу с нашим предприятием, которое производит медицинские маски. Будем увеличивать производство масок до 120 тысяч в день и по распоряжению главы маски будут направлены в те организации, которые имеют наибольших контакт с населением. Самое главное зафиксировать цену, чтобы не было паники, - отметил Ярослав Владимирович.

Также председатель правительства опроверг слухи о закрытии границ Удмуртии. Он попросил жителей не паниковать.

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ИСТОЧНИК KP.RU