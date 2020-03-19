15 павильонов появится летом на остановках Ижевска

19 Март 2020 2020-03-19T16:14:39+03:00

Всего из бюджета было выделено 5 млн рублей

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На 15 остановках в Ижевске, где нет навесов, появятся павильоны. Об этом в соцсетях сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

- 15 павильонов летом появятся на тех остановках, по которым поступило больше всего обращений. Всего в Ижевске порядка 650 остановок. Из них треть – без навесов и павильонов. Общаемся с инвесторами, рассматриваем различные форматы муниципально-частного партнёрства. Планируем в этом году начать проект комплексной замены павильонов, рассчитанный на несколько лет, - написал Олег Николаевич.

Также глава города рассказал, что на благоустройство остановок из бюджета 2020 года удалось выделить 5 млн рублей.

Еще по словам Олега Бекмеметьева, опросы показали, что сервисы "умных" остановок горожанами не востребованы. Поэтому решили вернуться к прежнему формату.

Павильоны появятся на остановках:

- «Администрация Индустриального района» (по ходу в центр),

- «Технопарк» ( по ходу из центра),

- «Т.Барамзиной», (трамвайная по ходу в центр),

- «Шестнадцатая» (по ходу в центр),

- «ул. Гагарина» (по ходу из центра),

- «Автокооператив «Искра» ( по ходу в центр),

- «Щорса» (по ходу из центра),

- «м-н «Светлана» (по ходу в центр),

- «м-н «Белая Ворона» (трамвайная по ходу в центр),

- «2 мкр-н» (по ходу в центр),

- «Автозавод» ( по ходу в центр),

- «Механический завод» ( по ходу в центр),

- «Школа искусств» (по ходу в центр),

- «Восточный рынок» (по ходу движения от ул. Ленина),

- «ул. Чугуевского» (по ходу из центра),

ИСТОЧНИК KP.RU