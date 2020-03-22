2020-03-22T15:02:40+03:00
Общество

В Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом

Сейчас заболевшие находятся в республиканской клинической инфекционной больнице
Наталья Сорокина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
Изменить размер текста:

До подтверждения наличия коронавирусной инфекции, заболевшие находились на самоизоляции. Один человек приехал из Венгрии, другой из Швейцарии. Сейчас они находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших - удовлетворительное.

- Проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия - определен круг контактных лиц, проведено лабораторное обследование - результаты отрицательные, - написал на своей странице Вконтакте глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава Удмуртии сообщил, что под его руководством в республике действует оперативный штаб. Ситуация держится на контроле, все медицинские учреждения оснащены средствами защиты и необходимым оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Белкамнефти опровергли информацию из телеграм-каналов
Больных коронавирусом в Удмуртии на 22 марта не зарегистрировано
Ижевск присоединится к международной экологической акции «Час Земли»
10-классница из Удмуртии победила в финале Всероссийской олимпиады школьников
Суды Удмуртии приостановили заседания
Две машины сгорели за вечер в Ижевске
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поучаствует в ледовом шоу
Полтора миллиона рублей похитили мошенники у жителей Удмуртии за сутки
Видео: Глава Удмуртии соревнуется со своим сыном в подтягиваниях и отжиманиях
Больных коронавирусом в Удмуртии на 21 марта не зарегистрировано
Антисептики для рук начали производить в Ижевске
420 млн рублей направят на снижение аварийности на дорогах в Удмуртии
Трамваи и троллейбусы Ижевска перейдут на летний режим работы
Дезинфекция икон и более тысячи тестов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 20 марта
В одном из районов Удмуртии не отлавливают бродячих собак
Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева оставили под домашним арестом еще на три месяца
165 свертков наркотиков обнаружили у пары в Ижевске
Резкое похолодание ожидается в Удмуртии в выходные
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Ижевске
«Уже приняты меры»: Епархия Удмуртии рассказала об обработке храмов
Школы Удмуртии смогут перенести сроки проведения всероссийских проверочных работ
Находящийся в федеральном розыске мужчина попался полицейским в Удмуртии
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
Житель Удмуртии обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек