В Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом

22 Март 2020 2020-03-22T15:02:40+03:00

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До подтверждения наличия коронавирусной инфекции, заболевшие находились на самоизоляции. Один человек приехал из Венгрии, другой из Швейцарии. Сейчас они находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших - удовлетворительное.

- Проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия - определен круг контактных лиц, проведено лабораторное обследование - результаты отрицательные, - написал на своей странице Вконтакте глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава Удмуртии сообщил, что под его руководством в республике действует оперативный штаб. Ситуация держится на контроле, все медицинские учреждения оснащены средствами защиты и необходимым оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU