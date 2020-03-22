В Удмуртии подтвердили два случая заражения коронавирусом
До подтверждения наличия коронавирусной инфекции, заболевшие находились на самоизоляции. Один человек приехал из Венгрии, другой из Швейцарии. Сейчас они находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших - удовлетворительное.
- Проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия - определен круг контактных лиц, проведено лабораторное обследование - результаты отрицательные, - написал на своей странице Вконтакте глава Удмуртии Александр Бречалов.
Глава Удмуртии сообщил, что под его руководством в республике действует оперативный штаб. Ситуация держится на контроле, все медицинские учреждения оснащены средствами защиты и необходимым оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU
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