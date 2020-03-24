Топ-5 поправок к Конституции по мнению жителей

24 Март 2020 2020-03-24T17:54:09+03:00

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Россияне, в том числе жители Удмуртии, приняли участие в голосовании за наиболее важнейшие поправки к Конституции. Данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, наиболее важной поправкой оказалась обеспечение доступности и качества медобслуживания (95%). На втором месте предоставление детям обязательной соцподдержки (93%).

По 92% голосов россияне отдали за обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию страны, гарантию адресной соцподдержки и индексации соцвыплат, и обязательную ежегодную индексацию пенсий.

91% населения считает важным обязательство государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию России. Также 9 из 10 россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%).

- На мой взгляд опрос ВЦИОМ в целом отражает те ожидания и настроения жителей страны. Потому что при всем при том, что у нас порядка 400 поправок, наиболее ожидаемые, логичные и понятные они как раз и касаются социальной сферы – медобслуживания, пенсионного обеспечения. Считаю, что население сознательно сейчас дистанцируются от политических вопросов, где все не всегда однозначно, а социальные поправки они условно «за все хорошее», поэтому я думаю, что эти цифры объективны, - отметил политтехнолог Константин Труфанов.

Также среди поправок к Конституции 61% россиян поддержало снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах, 57% - создание единой публичной системы власти и 47% расширение полномочий Совета Федераций и расширение полномочий Госдумы.

По словам Константина Труфанова, несмотря на то, что поправки социального характера, ближе людям, это не говорит о том, что остальные поправки остаются невостребованными. Просто в системе приоритетов они имеют для людей важное значение, так как в стране непростая экономическая ситуация и россияне надеются на поддержку государства, на соцгарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU