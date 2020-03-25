Проверка слуха: отменят ли жителям Ижевска плату за «коммуналку» на время пандемии?
В Госдуме России предложили отменить плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, с предложением выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов. Он направил письмо министру строительства Владимиру Якушеву. По мнению депутата, из-за карантина многие вынуждены работать на «удаленке» и тратить больше коммунальных ресурсов. Это плохо сказывается на благополучии населения.
Это всего лишь инициатива, однако жители Ижевска уже начали возмущаться из-за того, что получают платежки, несмотря на то, что плату якобы отменили. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил председатель «Объединения советов домов Удмуртской республики» Александр Евсеев.
- Важно понимать, что сфера ЖКХ - это те услуги, которые напрямую связаны с безопасностью и комфортом проживания в многоквартирных домах. А в период карантина уборщицы вообще работают в удвоенном режиме, проводя дезинфекцию мест общего пользования. Надеюсь, что все прекрасно понимают, что любое освобождение от оплаты влечет за собой необходимость компенсации расходов. Кто эти расходы будет компенсировать - федеральный бюджет, местный бюджет, бизнес - никто не подумал и не просчитывал, - добавил Александр Евсеев.
В управляющих компаниях города нам отказались комментировать эту ситуацию, поскольку это пока всего лишь инициатива.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»