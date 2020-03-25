Проверка слуха: отменят ли жителям Ижевска плату за «коммуналку» на время пандемии?

25 Март 2020 2020-03-25T15:10:08+03:00

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В Госдуме России предложили отменить плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, с предложением выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов. Он направил письмо министру строительства Владимиру Якушеву. По мнению депутата, из-за карантина многие вынуждены работать на «удаленке» и тратить больше коммунальных ресурсов. Это плохо сказывается на благополучии населения.

Это всего лишь инициатива, однако жители Ижевска уже начали возмущаться из-за того, что получают платежки, несмотря на то, что плату якобы отменили. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил председатель «Объединения советов домов Удмуртской республики» Александр Евсеев.

- Важно понимать, что сфера ЖКХ - это те услуги, которые напрямую связаны с безопасностью и комфортом проживания в многоквартирных домах. А в период карантина уборщицы вообще работают в удвоенном режиме, проводя дезинфекцию мест общего пользования. Надеюсь, что все прекрасно понимают, что любое освобождение от оплаты влечет за собой необходимость компенсации расходов. Кто эти расходы будет компенсировать - федеральный бюджет, местный бюджет, бизнес - никто не подумал и не просчитывал, - добавил Александр Евсеев.

В управляющих компаниях города нам отказались комментировать эту ситуацию, поскольку это пока всего лишь инициатива.

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ИСТОЧНИК KP.RU