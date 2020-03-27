Мошенники под видом продавцов медицинских масок появились в Удмуртии

27 Март 2020 2020-03-27T05:54:50+03:00

Они предлагают купить средства индивидуальной защиты оптом по выгодной цене

Изменить размер текста: A A

О мошенниках, решивших нажиться на ситуации, сложившейся в связи с пандемией нового коронавируса, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В последнее время регистрируются мошенничества среди недобросовестных лиц (компаний) по реализации медицинских масок. Злоумышленники разбираются в психологии и умело используют угрозу распространения коронавируса, а также потребность в обеспечении сотрудников предприятий медицинскими средствами защиты, - говорится в сообщении.

Суть мошенничества проста: злоумышленники размещают объявление о выгодной оптовой продаже медицинских масок. Покупателям предлагается внести предоплату, после чего мошенники исчезают вместе с деньгами.

Прокуратура Удмуртии призывает жителей региона проявлять внимательность и не совершать платежные операции, если в добросовестности продавца нет уверенности.

Обо всех фактах мошенничества следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону «02» либо «102» с мобильных телефонов, а если заявление не принимают, обратиться в прокуратуру Удмуртии по телефону 78-45-78.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нарколабораторию обнаружили в Удмуртии

20-летнему жителю Удмуртии назначили штраф за уклонение от прохождения военной службы

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU