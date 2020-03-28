2020-03-28T12:36:14+03:00
Общество

Честный разговор со студентами на дистанционке провели Олег Бекмеметьев и Валерий Грахов

Глава города и ректор ИжГТУ ответили на самые острые вопросы учащихся
Людмила Куликова
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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27 марта в студенческом центре «Интеграл» ректор ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) Валерий Грахов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев встретились, чтобы в прямом эфире разъяснить студентам организационные вопросы, связанные с дистанционным обучением.

Официально на дистанционную форму обучения студенты ИжГТУ перешли 16 марта. Уже с 17 марта лекции стали проводиться в онлайн-формате, а лабораторные работы, выполнение которых возможно только в стенах вуза, перенесли на апрель и май. При этом ректор Валерий Грахов отметил, что данная мера никак не повлияет на качество образования, а сложные задачи не способны испугать студентов «Механа».

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

Главные вопросы

Находясь на сцене «Интеграла», на вопросы студентов в прямом эфире отвечали, как ректор вуза, так и глава города. Чаще всего учащиеся спрашивали, сохранится ли стипендия для учащихся на время дистанционного обучения.

- Стипендия будет. Средства на выплату стипендий получены университетом в полном объеме, поэтому выплаты произойдут в точно назначенные сроки, - заверил студентов Валерий Грахов.

- Повлияет ли карантин на длительность семестра?

- Мы работаем в правовом поле системы министерства образования и науки, поэтому если министерством будет принято решение о продлении учебы, мы это сделаем. Но пока таких указаний нет, поэтому продолжаем работу таким образом.

- Перенесут ли экзамены и защиту дипломов?

- Пока сроки не переносим, все будет зависеть от дальнейшего развития событий.

«36 – направо, 37 – налево»

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

Также глава Ижевска и ректор ИжГТУ посетили студенческую поликлинику, но перед этим пришлось пройти дезинфекцию, измерить температуру и надеть бахилы.

По сообщениям врача поликлиники, после измерения температуры, студенты разделяются на два потока – те, у кого температура тела 37 градусов и выше находятся отдельно от ребят, чья температура не превышает норму.

Далее студенты с подозрением на плохое самочувствие проходят дополнительное обследование в отдельном кабинете. В этом кабинете есть все необходимое для автономной работы доктора и пациента. Помимо стандартного набора медицинской мебели, присутствует также кушетка и ширма для осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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