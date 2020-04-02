2020-04-02T14:19:25+03:00
Общество

«Машина времени по-ижевски»: ижевчанин совмещает старые и новые фотографии города

Узнали, сколько времени уходит на создание красоты
Дарья ПОРСЕВААКСЕНОВА Ксения
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Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643
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У ижевчанина Алексея Кожевникова необычное хобби – он совмещает старые и новые фотографии столицы Удмуртии и делает коллажи. Журналист «Комсомолки» узнал подробнее о творчестве мужчины.

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

- Я увидел в интернете коллажи из фото блокадного Ленинграда и загорелся этой идеей, — рассказывает Алексей. - Тогда у меня были слабые навыки в «фотошопе». И первый коллаж мне помог сделать Владимир, знакомый студент.

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

Мужчина с трудом, но находил исходные фотографии с хорошим разрешением, чтобы коллаж получался качественным. Современные снимки Ижевска Алексей делает сам - с 12 лет увлекается фотографией.

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

- Чтобы сделать реконструкцию старого фото, нужно его распечатать, выехать на место и очень тщательно подобрать точку съемки. Нужно, чтобы ракурс был один в один, - подчеркивает фотограф. - По времени на один коллаж может уходить до двух часов чистого времени.

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

Фото: Алексей Кожевников, vk.com/id94185643

- Меня вообще интересует история города, республики, мест моих предков. В коллажах переплетается и история, и увлечение фотографией. И просто в этом есть магия какая-то, это, как машина времени...

Фото: Алексей Кожевников

Фото: Алексей Кожевников

Кстати, 20-летний сын Алексея Кожевникова, Максим, строит родной Ижевск в «Майнкрафте». О нем можно почитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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