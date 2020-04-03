2020-04-03T13:45:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Удмуртии разработали меры поддержки для бизнеса, который пострадал от коронавируса

Кого коснется эта поддержка и где можно задать вопросы
ВАХРУШЕВА Ксения
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Правительство Удмуртии разработало меры поддержки бизнеса. В первую очередь помогут предприятиям в сфере туризма, гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, бытовых услуг, чья работа была приостановлена из-за коронавируса.

Об этом рассказал гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртии» Константин Сунцов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+). Тем, кто не вошел в этот список, стоит ожидать второго пакета мер поддержки.

Какую поддержку предпринимателям окажет правительство Удмуртии в связи с коронавирусом?

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На сайте в разделе «Горячая линия» предприниматели могут задать свои вопросы по мерам поддержки двумя способами: по телефону или оставив сообщение. Сотрудники Корпорации развития оперативно на них отвечают.

Кроме того, Константин Сунцов сообщил, что федеральное правительство готовит антикризисные меры на сумму 1,4 триллиона рублей. Регионы ждут официальных документов, в которых будут прописаны дополнительные механизмы поддержки предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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