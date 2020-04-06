Глава Ижевска рассказал о генеральной уборке в городе

6 Апр 2020 2020-04-06T10:19:51+03:00

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В Ижевске продолжается дезинфекция общественных мест, подробнее об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на свой официальной странице «ВКонтакте».

Так, в воскресенье, 5 апреля, обработка остановочных комплексов прошла механизированным способом.

- На улицы города вышли две машины МЧС. Каждая заправлена 3 200 литрами специального дезинфицирующего раствора. Обрабатываем надуксусной кислотой - средством, рекомендованным ВОЗ для борьбы с коронавирусной инфекцией. На обработку каждого остановочного комплекса с помощью спецтехники необходимо 5-10 секунд, что повышает эффективность работы в несколько раз, - написал глава Ижевска.

Также он отметил, что используемый раствор для людей совершенно безвреден. Надуксусная кислота используется для антимикробной обработки помещений и оборудования в пищевой промышленности и полностью разлагается на безвредные компоненты.

Всего в Ижевске установлено более 400 остановочных павильонов. В настоящее время их планируют обрабатывать несколько раз в неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU