Ночная проверка магазинов алкогольной продукции прошла в Ижевске

6 Апр 2020 2020-04-06T06:26:37+03:00

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Ночью с 4 на 5 апреля в Ижевске состоялся рейд по алкомаркетам. Об этом сообщает пресс-служба города.

Проверку 63 объектов во всех районах Ижевска провели представители районных администраций совместно с муниципальной милицией, Минпромторгом Удмуртии, а также сотрудниками МВД и волонтерами.

По распоряжению главы Удмуртии о мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, большинство подобных торговых организаций не должны были работать, тем не менее, четыре магазина проверяющие обнаружили открытыми.

Контрольную закупку произвели в трех торговых точках Октябрьского, Индустриального и Ленинского района. Еще один магазин в Ленинском районе был закрыт по требованию надзорных органов.

Сообщается, что теперь в отношении всех нарушителей будет возбуждено административное производство, предпринимателей оштрафуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU