Ночная проверка магазинов алкогольной продукции прошла в Ижевске
Ночью с 4 на 5 апреля в Ижевске состоялся рейд по алкомаркетам. Об этом сообщает пресс-служба города.
Проверку 63 объектов во всех районах Ижевска провели представители районных администраций совместно с муниципальной милицией, Минпромторгом Удмуртии, а также сотрудниками МВД и волонтерами.
По распоряжению главы Удмуртии о мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, большинство подобных торговых организаций не должны были работать, тем не менее, четыре магазина проверяющие обнаружили открытыми.
Контрольную закупку произвели в трех торговых точках Октябрьского, Индустриального и Ленинского района. Еще один магазин в Ленинском районе был закрыт по требованию надзорных органов.
Сообщается, что теперь в отношении всех нарушителей будет возбуждено административное производство, предпринимателей оштрафуют.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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