Общественный транспорт Ижевска возвращается к расписанию буднего дня

6 Апр 2020 2020-04-06T06:53:44+03:00

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С понедельника, 6 апреля, общественный транспорт возвращается к обычному расписанию. Об этом написал на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Общественный транспорт выйдет в соответствии с расписанием, как в обычный будний день, - сообщил он. - Перевозчики осуществляют оперативный мониторинг пассажиропотока - так появится возможность регулирования количества техники для обеспечения комфортного и безопасного перемещения. На особом контроле будут 22 автобусный маршрут, 10 маршрут трамвая, 9 и 6 маршруты троллейбуса.

Также глава республики отметил, что весь общественный транспорт проходит регулярную обработку дезинфицирующими средствами, а водители и кондукторы обеспечены медицинскими масками. Работодателей же Александр Бречалов попросил по возможности корректировать рабочий график таким образом, чтобы к началу рабочего дня сотрудники организаций не образовывали скоплений на остановках и в транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU