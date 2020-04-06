Общественный транспорт Ижевска возвращается к расписанию буднего дня
С понедельника, 6 апреля, общественный транспорт возвращается к обычному расписанию. Об этом написал на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.
- Общественный транспорт выйдет в соответствии с расписанием, как в обычный будний день, - сообщил он. - Перевозчики осуществляют оперативный мониторинг пассажиропотока - так появится возможность регулирования количества техники для обеспечения комфортного и безопасного перемещения. На особом контроле будут 22 автобусный маршрут, 10 маршрут трамвая, 9 и 6 маршруты троллейбуса.
Также глава республики отметил, что весь общественный транспорт проходит регулярную обработку дезинфицирующими средствами, а водители и кондукторы обеспечены медицинскими масками. Работодателей же Александр Бречалов попросил по возможности корректировать рабочий график таким образом, чтобы к началу рабочего дня сотрудники организаций не образовывали скоплений на остановках и в транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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