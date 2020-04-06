Двух жителей Удмуртии спасли на Воткинском пруду

6 Апр 2020 2020-04-06T07:30:29+03:00

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В воскресенье, 5 апреля, спасатели оказали помощь двум жителям Удмуртии, обнаруженным на льду Воткинского пруда. Об этом сообщает в своем Инстаграме поисково-спасательная служба Удмуртии.

Звонок поступил на дежурный телефон в 13:10. Как сообщили очевидцы, двое мужчин длительное время лежали без движения на льду и не реагировали на окрики.

Фото: instagram.com/pssudm/

- Прибыв к месту происшествия, спасатели провели осмотр пострадавших и при помощи средств спасения на тонком льду транспортировали мужчин 1966 и 1964 года рождения на берег, - говорится в сообщении. - Пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи и полиции. Спасатели отмечают, что пострадавшие были насквозь промокшие и промерзшие, своевременно проведенные оперативные мероприятия по транспортировке помогли избежать трагических последствий.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет полиция, а поисково-спасательная служба в очередной раз предупреждает: выход на тонкий весенний лед опасен для жизни!

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ИСТОЧНИК KP.RU