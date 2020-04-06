100 самых интересных мест в Удмуртии могут выбрать жители

6 Апр 2020 2020-04-06T11:55:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В год столетия государственности Удмуртии в республике стартует проект «ДаУР!». В рамках проекта жители смогут выбрать 100 самых интересных мест и принять участие в разработке интерактивной карты с главными достопримечательностями республики.

Проект стартует 6 апреля, в понедельник. Всего будет четыре этапа:

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

1. Прием работ (с 6 апреля по 10 мая 2020 года) – принять участие может житель любой страны. Нужно предложить место в Удмуртии, которое, по его мнению, обязательно нужно посетить.

Для этого необходимо отправить заявку с названием, архивной фотографией и описанием достопримечательности. Сделать это можно одним из способов:

1) Заполнить форму на сайте даур.рф

2) Опубликовать в своих соцсетях («ВКонтакте» или Инстаграм) пост: Участвую в Конкурсе «ДаУР!». При этом к посту необходимо приложить фото и описание достопримечательности, обязательно указав хештеги проекта #даур100 #ОткрываемУдмуртиюВместе

2. Голосование за 100 лучших мест Удмуртии (с 11 мая по 17 мая 2020 года) – на этом этапе отберутся, с помощью народного голосования, 100 лучших мест Удмуртии. На сайте даур.рф появится интерактивная карта достопримечательностей.

3. Определение победителей (с 20 мая по 11 июня 2020 года) – победителей выберут по нескольким номинациям:

- Пейзаж (фото достопримечательностей);

- Лучшая серия фотографий - история о достопримечательности через серию фотографий. Важно, чтобы все присланные фото данной заявки раскрывали задумку автора и были сделаны в едином стиле;

- Лучшая история - интересная личная история, связанная с достопримечательностью;

- Интересное описание объекта - оценивается только словесное описание объекта, грамотность и информативность, логичность, отсутствие клише и, конечно, творческий подход;

- Оригинальное место - нестандартное место, предложенное участником в качестве достопримечательности. Точка, предложенная участником, должна представлять природную/культурную/историческую/религиозную/национальную или иную ценность для Удмуртии.

4. Награждение победителей - состоится 12 июня 2020 года.

Финалисты и победители проекта получат грамоты и фирменные призы. Подробности на сайте.

Кстати, название проекта таит в себе несколько смыслов. Во-первых, с удмуртского языка это слово переводится как «век». Ну а во-вторых, «ДаУР» — это ещё и аббревиатура: «Да» +«УР» (Да, Удмуртская Республика!).

ИСТОЧНИК KP.RU