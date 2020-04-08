Можно ли ижевчанам ездить на дачу во время режима самоизоляции: рекомендации и советы

8 Апр 2020 2020-04-08T08:45:28+03:00

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Многие жители задаются вопросом, можно ли ездить на дачу в Ижевске в период карантина. Переждать период самоизоляции в нерабочий месяц многие жители города хотят на огороде. Отвечаем на главные вопросы.

Можно ли уехать на дачу на машине?

Глава Удмуртии Александр Бречалов не раз подчеркивал в своих выступлениях, что самоизолироваться на даче можно. Но при этом выезжать разрешается только с семьей. По пути машину могут остановить сотрудники ГИБДД и спросить, куда вы едете. Желательно иметь при себе документы.

Как будут ходить автобусы?

Пригородные маршруты до садоогородов пускать пока не планируют. Как нам заявили в пресс-службе АО «ИПОПАТ», традиционно садоогородный сезон открывают 1 мая. Будут ли этот срок переносить из-за пандемии коронавируса или теплой погоды, пока неизвестно.

Другие пригородные маршруты с 6 по 10 апреля работают по измененному расписанию.

По режиму воскресенья ходят автобусы № 281, 301, 302, 314 (отменяется рейс на 14:10), 317 (отменяются рейсы на 11:30 и 15:30), 318 (отменяется рейс на 12:05), 320 (допрейсы из Ягула на 6:06, 6:26, 6:46 и с ул. 9 Января на 5:30, 5:50 и 6:10), 324, 326, 356 (дополнительный рейс из города в 6:30, от 16 км в 7:00), 358 (отменяется рейс на 13:00), 362 (отменяется рейс на 13:00), 373, 374.

По режиму буднего дня работают маршруты № 305 (отменяется рейс на 13:30), 309, 313 (отменяется рейс на 13:30), 322, 338 (отменяется рейс на 12:50), 128, 173.

Рейсов не будет по маршрутам №310, 384, 558, 588, 589.

По особому расписанию будут ходить автобусы № 308 и 331. Их расписание можно уточнить на сайте «ИПОПАТ».

Автобус №312 будет отправляться с автовокзала в 6:00, 10:00, 11:20, 14:20 и 15:40. Из Бодьи он будет уходить в 7:25, 11:25, 12:45, 15:45, 17:15.

Автобус №321 будет уходить из Завьялово в 6:30, 7:00, 8:10, 8:58, 17:10, 17:43, 18:55 и 19:28. От РКБ автобус будет уходить в 7:20, 8:08. 16:10, 16:43, 18:05, 18:38. Первые рейсы от остановки «Ул. 9 Января» будут отправляться в сторону Завьялово в 5:45 и 6:23.

Что говорят врачи?

Как заявили врачи «Комсомолке», на время карантина действительно лучше перебраться за город. Врач-вирусолог, доктор медицинских наук Евгения Селькова рассказала изданию, что при этом желательно закупиться продуктами и оставаться на даче на все время карантина. Это поможет избежать лишних контактов.

- За городом нет такого близкого контакта, как в многоквартирных домах. Во-вторых, чище воздух, вы фактически оказываетесь на природе, даже не покидая границ своего участка. Кроме того, в загородных домах обычно больше жилой площади, чем в городе. Поэтому, если даже у кого-то из членов семьи - не дай бог - проявились симптомы, его проще изолировать, - цитирует специалиста «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU