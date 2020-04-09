«Важен диалог»: власти Ижевска и общественники проверили состояние улицы Берша после зимы

9 Апр 2020 2020-04-09T16:03:54+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев совместно с общественниками и подрядчиком проверили состояние улицы Архитектора Берша после зимы. На участке гарантийной дороги, отремонтированном в 2019 году от Автозаводской до Союзной, со сходом снега обнажились недочёты, которые подметили местные жители.

В частности, у активистов были претензии к подрядной организации: дорожная техника из-за неаккуратной работы разрушила бордюрные камни, тротуар и газоны.

Последствия неаккуратной работы подрядной организации на улице Берша в Ижевске. Фото: Людмила Куликова

Последствия неаккуратной работы подрядной организации на улице Берша в Ижевске. Фото: Людмила Куликова

Также есть нарекания к дорожным знакам и состоянию ограждения вдоль улицы.

На поверку оказалось, что ограждения настолько плохо установлены, что его можно «вернуть на место» без лишних усилий. Фото: Людмила Куликова.

На поверку оказалось, что ограждения настолько плохо установлены, что его можно «вернуть на место» без лишних усилий. Фото: Людмила Куликова.

Состояние самой дороги оценивается положительно. Анализ передвижной дорожной лаборатории показал, что на полотне не образовались колеи, а проблем, более серьезных чем просадка канализационных люков, нет. По словам заместителя начальника по производству Службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (СБиДХ) Артема Корепанова, обнаруженные в ходе проверки дефекты будут устранены в течение полутора месяцев.

- Объект до конца еще не обследован. Выявленные дефекты, такие как просадка колодцев, раскрытие межосевых стыков, невосстановленное благоустройство от подрядной организации, не вывезенный мусор, заактированы и требования будут выданы подрядчику. Объективный срок - до 25 мая. Грунт еще не отошел после зимы, и техника заехать не может даже для того, чтобы убрать мусор, - уточнил Артем Корепанов.

Выявить дефекты на улице Берша помогла передвижная дорожная лаборатория Фото: Людмила Куликова

Выявить дефекты на улице Берша помогла передвижная дорожная лаборатория. Фото: Людмила Куликова.

Формат взаимодействия власти и жителей может применяться ко многим объектам города. Как подчеркивает глава города, диалог очень важен.

- Я доволен, что у нас идет конструктивный диалог. Такой формат подходит для всех объектов: контролировать, проверять, и, самое главное, добиваться результатов. Дать распоряжение не так уж и сложно, нужно еще и проконтролировать его исполнение. В этом случае общественники – мои первые помощники. И безусловно, здесь важен оперативный контроль коллег СБиДХ и честный разговор с подрядчиком, - рассказал глава Ижевска.

По словам Олега Бекмеметьева, благодаря министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии есть возможность инструментально проверить и проконтролировать состояние дороги с помощью дорожной лаборатории.

- Мы будем смотреть за исполнением, потому что одних разговоров мало. Все должно быть сделано. Сейчас мы запрашиваем акт и конкретные сроки исполнения для контроля, - отметил активный житель микрорайона Артем Селезнев.

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ИСТОЧНИК KP.RU