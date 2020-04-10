Флешмоб #изоизоляция: ижевчане стали героями известных картин

10 Апр 2020 2020-04-10T15:14:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса действует на горожан по-разному. Кто-то унывает на «удаленке», а кто-то активничает в соцсетях. Так, последние 30 марта запустили флешмоб #изоизоляция. Смысл его в том, чтобы подручными средствами повторить узнаваемые картины известных художников.

«Комсомолка» нашла активных ижевчан и пообщалась с ними. Так, Дарья Акинчикова решила, что на фото обязательно должны быть коты. Она выбрала сразу несколько картин. Первая Леонардо да Винчи «Дама с горностаем».

- С одеждой и волосами разобралась быстро. Бус не нашлось, и я повязала черную веревочку и надела чокер. Макияж тоже не составил проблем. Сложнее было заставить котов позировать. Но это мне не удалось: в отличие от горностая на оригинальной картине, где он скучал, мои коты все время пытались от меня сбежать, — рассказывает ижевчанка.

Вторая - абстрактный портрет брюнетки Доры Маар в исполнении Пабло Пикассо.

Фото: Дарья instagram.com/aki_daria

Еще одна участница флешмоба Анна Батанова, которая живет и работает теперь в Москве, также выбрала сразу несколько картин. Девушка давно хотела научиться играть на укулеле, так и появилась идея повторить произведение с маленькой гитарой.

Фото Анна, Анна1 instagram.com/annabatana

- Я не хотела повторять один в один. Мне нравится концепция более современного аналога. На фото вполне носибельные образы из моего повседневного гардероба, с актуальными макияжем и прической. Снимки сделаны на автотаймер, что-то получалось сразу, а что-то с двадцатой попытки, - рассказала Анна.

Фото Анна, Анна1 instagram.com/annabatana

Ижевчанка Анастасия Павлова узнала о флешмобе от своих друзей. А когда начала искать картину, открыла для себя новых художников.

Фото Настяvk.com/pavlovaaaizh

- Картины подбирала и по любимым художникам, Климта, например, а также по внешнему сходству. Например, забивала в поиске «рыжеволосые женщины в живописи». Мону Лизу с котом выбрала просто потому, что у меня есть рыжий кот, и захотелось как-то забавно с ним сфотографироваться, — рассказала Настя.

Фото Настяvk.com/pavlovaaaizh

Фотографировала девушку мама, а потом они поменялись.

Я, журналист Ксения Аксенова, тоже не смогла остаться в стороне от этого флешмоба. Работать на «удаленке» немного грустно, поэтому нашла картину одного из своих любимых художников – Винсента Ван Гога, нарядила мужа и, вуаля, «Автопортрет с НЕотрезанным ухом и трубкой» готов!

Фото 1: instagram.com/skromnahka

ИСТОЧНИК KP.RU