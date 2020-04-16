Ижевск претендует на получение почетного звания «Город трудовой доблести»

16 Апр 2020 2020-04-16T12:22:11+03:00

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Жители Ижевска и Удмуртии могут проголосовать за присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести», рассказал на своих страницах в социальных сетях глава города Олег Бекмеметьев. Он призвал всех неравнодушных горожан принять участие в сборе подписей – зайти на сайт или проголосовать напрямую через гугл-форму по ссылке. Также ижевчане могут поддержать эту акцию, разместив у себя пост с призывом голосовать и хэштегом #Городтрудовойдоблести_Ижевск.

Кто участвует в сборе подписей?

К инициативе Олега Бекмеметьева присоединились и другие известные и уважаемые горожане: представители предприятий оборонного комплекса, ветераны-оружейники, депутаты Государственного Совета УР и Городской думы Ижевска, общественники. Так, например, конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин считает, что присвоение Ижевску звания – это признание побед и большой вклад в будущее города.

– Вместо ушедших на фронт мужчин к цеховым агрегатам вставали пенсионеры. Женщины овладевали мужскими профессиями. Наравне со взрослыми трудились и 10-15-летние подростки. Эта память должна поддерживаться. И это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла, перед республикой, – отметил Владимир Александрович.

Фото: Архив

Глава Удмуртии Александр Бречалов также поддерживает инициативу по сбору подписей.

- Ижевск, безусловно, заслуживает присвоения столь почетного звания, особенно важно, если это произойдет в год 75-летия Победы и 260-летия со дня основания города, – приводит слова Александра Бречалова пресс-служба главы и правительства Удмуртии. – В годы Великой Отечественной войны Удмуртия была основным поставщиком стрелкового оружия для фронта. В довоенный период Ижевск производил чуть более 2 тысяч винтовок, а уже в январе 1942 года за сутки вооружал одну стрелковую и одну авиационную дивизию.

«Комсомолка» напоминает: решение о том, что городам России теперь будет присваиваться звание «Город трудовой доблести», было принято Владимиром Путиным, соответствующий указ он подписал в марте. Претендовать на звание могут города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны. Среди таких городов – и наш Ижевск, который в годы войны стал одним из ключевых центров производства оружия в стране.

В чем польза этой инициативы?

Присвоение звания «Город трудовой доблести» будет означать, что у городских и республиканских властей появится дополнительная ответственность за сохранение военно-исторического и трудового наследия Ижевска и патриотическое воспитание его жителей, прежде всего молодежи. Также в городе будет установлена стела с изображением герба Ижевска и текстом соответствующего указа главы государства, а еще в Ижевске будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города, гласит текст федерального закона. Наконец, это просто заслуженная награда и возможность сказать спасибо всем, кто трудился в тылу, чтобы приблизить день Великой Победы.

Подробнее о сборе подписей можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU