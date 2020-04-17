2020-04-17T17:39:18+03:00
Общество

Ижевская «Галерея» грустит по посетителям в рамках «скучающего флешмоба»

Сотрудники сфотографировались с табличками «Никто не смотрит на выставку сквозь дверь»
АКСЕНОВА Ксения
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Фото: ВЦ "Галерея"Фото: ВЦ "Галерея"
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Выставочный центр «Галерея» решил присоединиться к российской акции «Скучающий флешмоб» и с помощью фотографий продемонстрировали, как они скучают по своим посетителям.

Фото: ВЦ "Галерея"

Фото: ВЦ "Галерея"

Напомним, из-за пандемии коронавируса все культурные учреждения России, в том числе и Ижевска, были закрыты на карантин и перешли в онлайн-режим. Но сотрудники музеев, театров, библиотек очень грустят по своим посетителям. И решили запустить по всей стране «скучающий флешмоб»: экскурсоводы, гардеробщики и другие сотрудники культурных учреждений разместили в интернете шуточные фотографии и написали, чего и кого им не хватает в эти карантинные дни. Снимки в соцсетях участники акции отмечали хештегами #скучающийфлешмоб и #никтоне.

Фото: ВЦ "Галерея"

Фото: ВЦ "Галерея"

Сотрудников ижевской «Галереи» беспокоит, что никто не приходит на открытие выставок и не спрашивает, где туалет. Что больше никто не залезает на башню и не смотрит на выставку сквозь дверь. И даже никто не натирает копыто коня.

Фото: ВЦ "Галерея"

Фото: ВЦ "Галерея"

— Мы решили поучаствовать во флешмобе, потому что очень соскучились по зрителям. В соцсетях у нас проходят онлайн-экскурсии и мастер-классы, но мы мечтаем о том дне, когда снова увидим гостей в залах «Галереи» и сможем рассказать о выставках и вместе создать сувенир или научить вас новой технике. Мы считаем, что наша миссия – просвещать и образовывать, несмотря на пандемию, — рассказала "Комсомолке" Екатерина Крекнина, руководитель отдела внешних коммуникаций Выставочного центра «Галерея».

Фото: ВЦ "Галерея"

Фото: ВЦ "Галерея"

ИСТОЧНИК KP.RU

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