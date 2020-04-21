Студенты из Африки помогают пожилым маломобильным жителям Удмуртии
Студенты из Африки Джон Кеннеди и Эбрима Мбенга стали добровольцами акции #МыВместе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
- Добровольцы помогают пожилым и маломобильным людям, которые находятся в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Они доставляют лекарства, продукты и товары первой необходимости, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба ОНФ в Удмуртии
Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. За три недели работы волонтерский штаб акции в Удмуртии отработал уже 700 обращений. Оставить заявку на покупку товаров первой необходимости и медикаментов граждане старше 60 лет и маломобильные люди могут по телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11. По этому номеру или на сайте мывместе.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.
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- Эбрима Мбенга из Гамбии (Западная Африка) живет в Ижевске уже почти четыре года. Здесь он выучил русский язык, на котором свободно разговаривает. Молодой человек учится в ИжГТУ, а в свободное время помогает людям, оставшимся на полной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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