«Ижводоканал» возглавит новый директор

22 Апр 2020 2020-04-22T10:54:59+03:00

На данный момент не уточняется, кто им станет

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22 апреля свой пост директора «Ижводоканала» покидает Владислав Катаев. Об этом стало известно журналисту «Комсомолки».

- Назначен новый руководитель, поскольку старый контракт у меня заканчивается, - объяснил он. О дальнейших планах и новой кандидатуре Владислав Катаев не сообщил.

На пост директора Катаева назначили в январе 2017 года.

Справка «КП»

Катаев Владислав Васильевич

Получил высшее образование в ИжГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженера-строителя. С 1996 г. занимал должность мастера на Ижводоканале. В 1997 г. был назначен инженером-механиком. В 2003 г. занял пост начальникв станции подготовки воды «Кама-Ижевск»; В 2005 г. стал заместителем главного инженера; В 2011 г. получил должность главного инженера МУП г. Ижевска «Ижводоканал».

С 18 января 2017 г. занимал пост директора МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

ИСТОЧНИК KP.RU