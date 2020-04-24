2020-04-24T06:53:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Интернаты и дома престарелых в Удмуртии закроются на карантин

Он продлится с 27 апреля по 10 мая
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Одной из новых мер предупреждения распространения коронавирусной инфекции в республике станет закрытие на карантин всех стационарных организаций с круглосуточным пребыванием граждан, подведомственных министерству социальной политики и труда Удмуртии. Об этом сообщил глава региона во время своего вечернего эфира 23 апреля.

Таким образом, с 27 апреля по 10 мая на карантин закроются такие соцучреждения, как детские дома, дома престарелых и интернаты для инвалидов.

- Министерствам и ведомствам поручено обеспечить бесперебойное питание в этих организациях, круглосуточное медицинское обслуживание, регулярное обследование на коронавирус их работников, — сказал Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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