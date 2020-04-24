2020-04-24T07:31:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Для всех, кто приехал в Удмуртию из других регионов, введут обязательную самоизоляцию

Ранее данная мера касалась только тех, кто приезжает из-за границы и из крупных городов России
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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С 25 апреля в Удмуртии вводиться режим обязательной самоизоляции для всех людей, прибывших из других регионов России. Об этом вечером 23 апреля сообщил глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира.

Как отметил Александр Владимирович, большая часть случаев коронавирусной инфекции в Удмуртии являются завозными, а меры усиления контроля за въезжающими показывают очень хорошие результаты.

Теперь всех, кто приезжает в республику, будут сразу встречать на вокзалах и в аэропортах, измерять температуру и отправлять на 14-дневный домашний карантин. Напомним, раньше подобная мера применялась только тех, кто приехал из других стран, из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также вернувшихся домой вахтовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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