«Мы не можем запретить ездить лесовозам»: в Глазовском районе Удмуртии отремонтированная дорога превратилась в болото

28 Апр 2020 2020-04-28T10:53:17+03:00

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В соцсетях появилось видео дороги в Глазовском районе Удмуртии, которую ремонтировали в 2019 году. На кадрах автор показывает, что вместо полотна сплошная глина и проехать по ней не может ни одна машина. 27 апреля в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Ирина Шкляр прокомментировала ситуацию.

Зам.министра дорожного хозяйства и транспорта Удмуртии рассказала, будут ли пробки во время ремонта дорог 00:00 00:00

- Да есть такой объект, на данный момент он не принят и не оплачен. Этот объект на ежедневном контроле, там дежурит техника. В прошлом году производились работы по земляному полотну и устройство покрытия. Там регулярно ездят лесовозы, которые раздавливают дорогу, особенно в условиях распутицы. Сейчас введено ограничение по массе лесовозов, но они все равно ездят и мы видим то, что видим. Техника там помогает проехать всем застрявшим. До 15 мая участок будет приведен в нормативное состояние, если возникнет необходимость досыпки щебня, то досыплют, - отметила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Ирина Шкляр.

Также Ирина Шкляр добавила, что ведомство не может запретить лесовозам ездить по указанной дороге, даже если есть ограничение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/775860" frameborder="0"></iframe> Дорога в Глазовском районе Удмуртии после ремонта превратилась в болото.

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ИСТОЧНИК KP.RU