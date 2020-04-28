2020-04-28T17:57:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно

При этом регионы могут сами принимать дальнейшие решения в зависимости от ситуации с коронавирусом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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28 апреля во время совещания с региональными властями с обращением к россиянам выступил президент России Владимир Путин.

- Мною принято решение, впереди череда майских праздников. Мы знаем, что многие бы не работали, а сейчас тем более нельзя рисковать, считаю правильным объявить 6, 7, 8 мая нерабочими с сохранением зарплаты. То есть страна будет сидеть на самоизоляции до 11 мая включительно, - отметил Владимир Путин.

При этом региональные власти могут принимать дальнейшие решения о нерабочих днях самостоятельно, исходя из ситуации с коронавирусом на территории.

- Одномоментного снятия ограничений не будет. Поручаю Правительству России и Роспотребнадзору в течение недели, до 5 мая, подготовить рекомендации: критерии, параметры, последовательные шаги поэтапного выхода из режима ограничения с 12 мая, - заключил президент.

Обращение Путина о ситуации с коронавирусом.Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, связанным с распространением COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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