Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно
28 апреля во время совещания с региональными властями с обращением к россиянам выступил президент России Владимир Путин.
- Мною принято решение, впереди череда майских праздников. Мы знаем, что многие бы не работали, а сейчас тем более нельзя рисковать, считаю правильным объявить 6, 7, 8 мая нерабочими с сохранением зарплаты. То есть страна будет сидеть на самоизоляции до 11 мая включительно, - отметил Владимир Путин.
При этом региональные власти могут принимать дальнейшие решения о нерабочих днях самостоятельно, исходя из ситуации с коронавирусом на территории.
- Одномоментного снятия ограничений не будет. Поручаю Правительству России и Роспотребнадзору в течение недели, до 5 мая, подготовить рекомендации: критерии, параметры, последовательные шаги поэтапного выхода из режима ограничения с 12 мая, - заключил президент.
Обращение Путина о ситуации с коронавирусом.Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, связанным с распространением COVID-19
ИСТОЧНИК KP.RU
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