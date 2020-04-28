28 Апр 2020 2020-04-28T18:47:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии коронавируса в Удмуртии много людей потеряли работу. Начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения министерства социальной политики и труда республики Лариса Вершинина в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказала, какие меры поддержки будут оказываться безработным.

Какие меры поддержки для потерявших работу после 1 марта действуют в Удмуртии? 00:00 00:00

- Все лица, которые потеряли работу, могут обратиться в центр занятости, единственное, что заявление нужно подавать дистанционно из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. А весь период с марта в центр занятости поступило более 12 тысяч заявлений. Сейчас гражданам, которые потеряли работу пособие назначается максимальное – 13949 рублей, на период с марта по июнь. Лица, которые не работали официально и они могут претендовать на минимальное пособие – 1700 рублей, - рассказала начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения министерства социальной политики и труда Удмуртии Лариса Вершинина.

Какие меры поддержки предусмотрены для безработных жителей с детьми, можно послушать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU