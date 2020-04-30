Альтернативный постер к фильму «Соник в кино» нарисовал иллюстратор из Ижевска

30 Апр 2020 2020-04-30T16:50:46+03:00

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Иллюстратор из Ижевска Алексей Соловьев, работающий под псевдонимом Алексей Рикошет,

нарисовал официальный альтернативный плакат к фильму «Соник в кино» (6+), который вышел в 2020 году.

- Это заказ от компании Paramount Pictures* через агентство Talenthouse*. Конечно, это очень крутой заказ, пока такие заказы редкость, - рассказывает молодой человек. По словам Алексея, ежик Соник - один из его любимых персонажей.

- Ежик Соник из одноименной игры, за которой в детстве я провел бесконечное количество часов. Именно поэтому для меня было особенно круто его рисовать. Плакат был представлен на ComicCon* в Бразилии в конце 2019 года. Помимо меня плакаты к этому фильму рисовали еще 14 иллюстраторов со всего мира, - говорит иллюстратор.

Работал над Соником Алексей около трех дней, точнее не помнит. Работа над эскизами заняла еще порядка четырех дней. - В планах четыре работы для выставок в галереях в США и Великобритании, конечно, если они не отменятся в свете последних событий. И давно уже мечтаю сделать персональную выставку. Пока думаю над форматом и концепцией, - говорит Алексей.

Напомним, ранее Алексей Рикошет нарисовал супергероев для фирменной коллекции футболок Marvel.

СПРАВКА

Синеигольчатый реактивный ежик Соник - это один из самых узнаваемых персонажей из мира игр. Свое имя Соник получил за способность бегать на сверхзвуковых скоростях.

В прошлом году компания Paramount Pictures, выпустив первый трейлер, столкнулась с бурей негодования от фанатов персонажа. В видео был показан слишком зубастый и ЧЕРЕСЧУР реалистичный Соник. Авторы прислушались и сделали героя почти таким же, что был в мультфильмах и играх.

Сейчас фильм имеет рейтинг одобрения 64%. Это одна из самых кассовых экранизаций видеоигр - Соник заработал более 300 млн долларов по всему миру.

*Парамаунт Пикчерз, Талентхауз, Комиккон

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ИСТОЧНИК KP.RU