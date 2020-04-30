2020-04-30T17:31:38+03:00
Общество

«Лица Победы» вдохновляют: ижевчанка сняла ролик, основанный на истории военной медсестры

Девушка прочитала о ветеране войны в проекте на сайте «Ижлайф»
Дарья ПОРСЕВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: предоставлено героями публикацииФото: предоставлено героями публикации
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Ижевчанка Юлия Матвеева сняла короткометражный фильм, основанный на реальных событиях о ветеране Великой Отечественной войны. За основу девушка взяла историю из цикла «Лица Победы» на сайте «Ижлайф».

- История Казанцевой Эмилии Васильевны меня настолько тронула, что я захотела визуализировать воспоминания 17-летней девочки, которая узнала, что такое война. Ролик был снят для всероссийского проекта «75 слов Победы», я подавала заявку на участие, так что в скором времени короткометражка может появиться на сайте Культура.рф, - рассказала ижевчанка.

По словам Юлии, она просто, что могла бы оказаться на месте героини, представила, как бы она сама на все это реагировала. А во время чтения у девушки просто текли слезы!

Фото: предоставлено героями публикации

Фото: предоставлено героями публикации

- Ролик снимали за день, еще день ушел на монтаж. Мне помогал муж, мама мужа и его младший брат. Идея от постановки до визуализации была моя, но мне нужна была помощь со светом и звуком. Так что у меня был и оператор, и осветитель, — смеется Юлия. – Все съемки прошли у нас дома и еще на крыше – например, в сценах с вокзалом.

Как рассказала Юлия, после просмотра ролика на ее бабушку нахлынули воспоминания о тяжелом военном детстве.

- Когда карантин закончится, и я смогу с ней повидаться, то думаю, она расскажет подробнее. Возможно, об этом будет уже следующий ролик.

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- На сайте «Комсомольская правда» - Ижевск» стартовал один из самых трогательных, самых важных проектов - «Война и судьбы».

Этот проект – о страшной войне и великой Победе, воинах и тружениках тыла, о тех, кто навечно остался на полях сражений, и о тех, кто выжил. Это проект о тех, кто должен идти победным строем в любые времена, несмотря ни на что.

Ижевчанка сняла короткометражку о ветеране войны, основанную на реальных событиях.Воспоминания медсестры, Казанцевой Эмилии Васильевны, которая будучи 17 летней девочкой узнала, что такое война... (г. Ижевск) В ролях: Актер и режиссер: Жули Матвеева - Казанцева Эмилия Васильевна Рука бойца: Симон Мерзляков Оператор: Горгуа Матвеев Осветитель и помощник режиссера: Натали Матвеева

ИСТОЧНИК KP.RU

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