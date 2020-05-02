2020-05-02T08:56:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплаты на детей в 5000 рублей в Удмуртии получили почти 20 тысяч семей

Заявления на получение денежной поддержки можно подавать до октября
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии начались выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на ПФР по Удмуртии.

В апреле дополнительная государственная поддержка, установленная в связи с пандемией коронавируса, поступила 19900 получателям, общая сумма составила 106 млн 880 тыс. рублей.

На выплаты могут претендовать семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. С апреля по июнь 2020 года они будут ежемесячно получать по 5000 рублей. При этом заявление на получение данной выплаты можно оформить вплоть до 1 октября 2020 года. Заявка подается личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. Если в семье несколько детей до трех лет, заполняется одно общее заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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