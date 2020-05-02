Еще 27 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

2 Май 2020 2020-05-02T10:07:57+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 2 мая в Удмуртии выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом написал на своей официальной странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска, 1 жителя Воткинского, 1 Увинского и 1 Якшур-Бодьинского районов, а также 1 жителя Глазова и 1 из Можги, - сообщил глава. - По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.

Фото: vk.com/a.brechalov

На данный момент в Удмуртии уже зарегистрирован 271 лабораторно подтвержденный случай заражения Covid-19. За все время выздоровело 45 пациентов, 9 человек погибли.

Сейчас 166 пациентов с коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии, 47 – в состоянии средней степени тяжести и 4 – в тяжелом состоянии.

По данным республиканского Минздрава, всего под наблюдением находится 625 человек, из них 67 – дети. В стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы проходят лечение 195 человек, в том числе 8 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- С 1 по 5 мая в Удмуртии полицейские будут работать в усиленном режиме

- В Удмуртии скончалась 81-летняя пациентка с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU