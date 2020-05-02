Тело рыбака вытащили из реки в Удмуртии

2 Май 2020 2020-05-02T11:46:56+03:00

По предварительным данным, мужчина выпал из лодки и запутался в сетях

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Утром 1 мая на реке Селычка в Удмуртии было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики в Инстаграме.

Сообщение поступило на пульт дежурного в 9:53. Очевидцев встревожила обнаруженная на реке пустая резиновая лодка.

Прибыв на место, спасатели нашли рядом с лодкой среди камыша тело рыбака без признаков жизни. Его транспортировали к берегу, где уже ожидала полиция и скорая помощь.

По предварительным данным, мужчина упал в воду при установке либо снятии рыболовных сетей, запутался в них и не смог выбраться самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU