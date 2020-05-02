Шестерых жителей Ижевска задержали за проведение митинга во время самоизоляции

2 Май 2020 2020-05-02T15:12:31+03:00

Администрацию города о проведении пикета они не уведомили

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В пятницу, 1 мая, группа ижевчан из 20 человек пришла на несанкционированный митинг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Пикетирующие собрались на площадке у памятника В.И. Ленину на улице Советской. Организаторы мероприятия не только нарушили режим самоизоляции, но и не подали уведомление о проведении публичного мероприятия в городскую администрацию.

Шесть самых активных участников в итоге были задержаны и доставлены в отдел полиции. Впрочем, задержание прошло довольно мирно, без применения физической силы и спецсредств.

За нарушение установленного порядка проведения пикетирования суд назначил организаторам штраф в размере 5000 рублей, кроме того, им придется заплатить по 1000 рублей за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU