Шестерых жителей Ижевска задержали за проведение митинга во время самоизоляции
В пятницу, 1 мая, группа ижевчан из 20 человек пришла на несанкционированный митинг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Пикетирующие собрались на площадке у памятника В.И. Ленину на улице Советской. Организаторы мероприятия не только нарушили режим самоизоляции, но и не подали уведомление о проведении публичного мероприятия в городскую администрацию.
Шесть самых активных участников в итоге были задержаны и доставлены в отдел полиции. Впрочем, задержание прошло довольно мирно, без применения физической силы и спецсредств.
За нарушение установленного порядка проведения пикетирования суд назначил организаторам штраф в размере 5000 рублей, кроме того, им придется заплатить по 1000 рублей за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Более 800 жителей Удмуртии с начала сезона покусали клещи
- Жительница Ижевска превратила садоогород в нарколабораторию
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»