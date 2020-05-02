34 человека, прибывшие в Ижевск из других регионов, нарушили режим самоизоляции
О том, как идет контроль самоизоляции среди граждан, прибывших в Ижевск из других регионов, рассказал на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
За минувшие сутки в Ижевск прибыло 86 человек. В общей сложности под наблюдением остаются 845 ижевчан. Обходы по квартирам совершают волонтеры.
- Волонтеры работают без выходных. Радует, что нарушителей режима становится меньше, но всё-таки они есть, - сообщил Олег Бекмеметьев.
Так, 1 мая дома не оказалось 34 человек из 160 проверенных. Их ожидают крупные штрафы.
Кстати, как сообщает пресс-служба Минсявзи по Удмуртии, с 27 апреля граждане, въезжающие в республику, могут заранее уведомить о своем прибытии и не заполнять бумажную анкету на КПП. Для этого достаточно воспользоваться сервисом по регистрации уведомлений о прибытии в Удмуртию на региональном портале госуслуг. После заполнения анкеты пользователь получит QR-код, который затем необходимо будет предъявить сотруднику контролирующих органов вместе с паспортом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Еще 27 человек заразились коронавирусом в Удмуртии
- Шестерых жителей Ижевска задержали за проведение митинга во время самоизоляции
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»