2020-05-02T16:13:25+03:00
Коронавирус Covid-19

34 человека, прибывшие в Ижевск из других регионов, нарушили режим самоизоляции

Обход самоизолированных граждан осуществляют волонтеры
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачёвФото: Сергей Грачёв
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О том, как идет контроль самоизоляции среди граждан, прибывших в Ижевск из других регионов, рассказал на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

За минувшие сутки в Ижевск прибыло 86 человек. В общей сложности под наблюдением остаются 845 ижевчан. Обходы по квартирам совершают волонтеры.

- Волонтеры работают без выходных. Радует, что нарушителей режима становится меньше, но всё-таки они есть, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Так, 1 мая дома не оказалось 34 человек из 160 проверенных. Их ожидают крупные штрафы.

Кстати, как сообщает пресс-служба Минсявзи по Удмуртии, с 27 апреля граждане, въезжающие в республику, могут заранее уведомить о своем прибытии и не заполнять бумажную анкету на КПП. Для этого достаточно воспользоваться сервисом по регистрации уведомлений о прибытии в Удмуртию на региональном портале госуслуг. После заполнения анкеты пользователь получит QR-код, который затем необходимо будет предъявить сотруднику контролирующих органов вместе с паспортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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