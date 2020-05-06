Стали известны имена всех ижевчан – финалистов проекта «Песни нашей Победы»

6 Май 2020 2020-05-06T12:02:09+03:00

«Комсомолка» рассказывает, кто из участников выступит на гала-концерте 9 мая и где посмотреть финал проекта

Изменить размер текста: A A

Организаторы проекта «Песни нашей Победы» подвели итоги заключительного полуфинала и готовы объявить имена всех участников финального гала-концерта, который пройдет 9 мая в 13:00 в эфире телеканала «Моя Удмуртия» и будет транслироваться в группах «ВКонтакте».

Напомним, отбор участников для проекта продолжался больше месяца; всего было прислано 230 заявок. Из них организаторы выбрали исполнителей, которые соревновались между собой за выход в полуфинал – в рамках народного голосования. Ну а затем к выбору финалистов подключались члены жюри проекта.

Всего в финал вышло 11 участников, среди которых – два трио и один песенный коллектив:

Диана Шишкина, школьница, исполнила для проекта песню «Рисуют мальчики войну».

ВИА «Снова вместе» исполнили авторскую песню «Рядовой», написанную музыкальным руководителем ансамбля Ринатом Минекаевым.

Азалия Хаметова, менеджер по туризму, спела проникновенную «Балладу о матери».

Ольга Миндиярова, маркировщик на заводе «Купол», выступила в проекте с песней «Родина».

Екатерина Белозерова, офицер запаса, исполнила песню «Кукушка» Виктора Цоя.

Михаил Березин, 18-летний школьник, покорил сердца слушателей радио «Адам», исполнив легендарную песню «Темная ночь».

Андрей Максимов, продавец строительных блоков, принял участие в проекте с песней «На безымянной высоте».

Рафаил Гафиатуллин, водитель инкассации, выбрал для проекта песню «Вечный огонь».

Трио сестер Питилимовых. Мария, Дарья и Анастасия исполнили пронзительную и грустную песню «Ты же выжил, солдат».

Лидия, Ирина и Екатерина Кабановы – бабушка, мама и дочка. Для проекта они спели «Майский вальс».

Наталья Турова, работник банка в декрете, исполнила песню «На Мамаевом кургане тишина». Наталья не прошла в финал по результатам народного голосования или по голосам жюри, однако ее выбрали лично сотрудники редакции радио «Адам».

-

Организаторы проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр» и радио «Адам» (12+) при поддержке Правительства Удмуртской Республики. Следите за новостями проекта в группе радио «Адам» Вконтакте.

Где смотреть гала-концерт? Финальные выступления участников будут транслироваться 9 мая с 13:00:

- На телеканале «Моя Удмуртия» (18+),

- В группе «Я люблю Ижевск» Вконтакте,

- В группе радио «Адам» Вконтакте,

- В группе «Эктоника» ВКонтакте.

Также послушать финалистов можно будет в это же время в эфире радио «Адам» на волне 104.5 FM (12+). Кроме того, гала-концерт «Песен нашей Победы» может состояться позже в привычном формате – на Главной сцене празднования Дня Победы в Ижевске – если основные мероприятия праздника перенесут на другую дату.

Генеральный партнер проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее.

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 01.05.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте», на сайте или по тел. 945-045. Лицензия на осуществление радиовещания радио «Адам»: РВ 20016 15.02.2012 г. Лицензия на осуществление телевизионного вещания «Моя Удмуртия»: серия ТВ №22056 от 17 октября 2012 г. Реклама

0+

ИСТОЧНИК KP.RU