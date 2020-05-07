Спасатели Ижевска освободили трехлетнего малыша, закрытого в квартире

7 Май 2020 2020-05-07T07:17:53+03:00

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В среду, 6 мая, спасатели Ижевска были вынуждены выехать на несколько вызовов по вскрытию случайно захлопнувшихся дверей. Об этом сообщила пресс-служба городского профессионального аварийно-спасательного формирования. В одном из этих случаев запертым в квартире оказался трехлетний ребенок.

Мама вышла на лестничную клетку, оставив ребенка в квартире, и дверь захлопнулась. Самостоятельно малыш не смог открыть замок. Прибывшие спасатели прибегли к помощи слесарных инструментов, и уже через несколько минут произошло счастливое воссоединение семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU