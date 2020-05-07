2020-05-07T07:17:53+03:00
Происшествия

Спасатели Ижевска освободили трехлетнего малыша, закрытого в квартире

На помощь позвала испуганная мама ребенка
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/pss_izh/Фото: instagram.com/pss_izh/
Изменить размер текста:

В среду, 6 мая, спасатели Ижевска были вынуждены выехать на несколько вызовов по вскрытию случайно захлопнувшихся дверей. Об этом сообщила пресс-служба городского профессионального аварийно-спасательного формирования. В одном из этих случаев запертым в квартире оказался трехлетний ребенок.

Мама вышла на лестничную клетку, оставив ребенка в квартире, и дверь захлопнулась. Самостоятельно малыш не смог открыть замок. Прибывшие спасатели прибегли к помощи слесарных инструментов, и уже через несколько минут произошло счастливое воссоединение семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

11-классники Удмуртии смогут приходить в школы для подготовки к ЕГЭ с 18 мая

Заведующая детским отделением инфекционной больницы Удмуртии рассказала, как дети переносят коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии
По состоянию на 7 мая в Удмуртии зарегистрировали один случай заражения коронавирусом
Обработка территорий от клещей и грызунов началась в Ижевске
Спасатели Ижевска освободили трехлетнего малыша, закрытого в квартире
Два новых пешеходных перехода появятся в Ижевске
50-метровый бассейн в Ижевске: фоторепортаж со стройки
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
Группу подростков из Удмуртии на лодке унесло течением
Самый «бедный» депутат госсовета Удмуртии заработал 518 тысяч рублей
Жители Удмуртии присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»
На Шабердинском тракте в Удмуртии начался ремонт дороги
Аномальная жара и усиление ветра ожидается в ближайшие дни в Удмуртии
Самый богатый депутат госсовета Удмуртии за 2019 год заработал 118,5 млн рублей