2020-05-07T07:40:49+03:00
Общество

Обработка территорий от клещей и грызунов началась в Ижевске

67 объектов обработают за лето дважды
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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67 объектов обработают от клещей и грызунов в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба города.

За лето территории будут обрабатываться дважды. От клещей обработают 398,16 га городских территорий, а от грызунов - 236,66 га.

За майские праздники подрядчик уже обработал Сквер Оружейника Драгунова, парк Кирова, Березовую рощу и 17 социальных объектов в близи лесопарковых зон.

Кроме того, с 1 мая началась обработка городских кладбищ от клещей. По контракту она будет трехкратной - второй этап запланирован на конец июня, а третий - на конец августа или начало сентября. От грызунов кладбища обработают дважды – сейчас и осенью.

В настоящее время уже обработаны мемориальные зоны Северного и Нагорного кладбищ. Затем обработают Александровское, Западное, Кенское, Хохряковское и Южное кладбища.

Графики будут соблюдаться при благоприятных погодных условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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