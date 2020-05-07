Обработка территорий от клещей и грызунов началась в Ижевске
67 объектов обработают от клещей и грызунов в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба города.
За лето территории будут обрабатываться дважды. От клещей обработают 398,16 га городских территорий, а от грызунов - 236,66 га.
За майские праздники подрядчик уже обработал Сквер Оружейника Драгунова, парк Кирова, Березовую рощу и 17 социальных объектов в близи лесопарковых зон.
Кроме того, с 1 мая началась обработка городских кладбищ от клещей. По контракту она будет трехкратной - второй этап запланирован на конец июня, а третий - на конец августа или начало сентября. От грызунов кладбища обработают дважды – сейчас и осенью.
В настоящее время уже обработаны мемориальные зоны Северного и Нагорного кладбищ. Затем обработают Александровское, Западное, Кенское, Хохряковское и Южное кладбища.
Графики будут соблюдаться при благоприятных погодных условиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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