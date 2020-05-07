Перепутали: директора Удмуртской филармонии ошибочно приняли за разбойника

7 Май 2020 2020-05-07T12:21:15+03:00

Сам Алексей Фомин воспринял эту ситуацию с юмором

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Да-да, и такое бывает. Алексея Фомина, директора Удмуртской филармонии, перепутали с преступником, которого разыскивает полиция.

Предыстория

На сайте МВД по Удмуртии вышла небольшая заметка с описанием преступления. Мужчина, угрожая предметом, похожим на оружие, украл у водителя такси деньги, и скрылся. Возбудили уголовное дело по статье «разбой». К заметке прилагались снимки с камеры наблюдения и просьба помочь следствию в поимке преступника.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

«На меня смотрел мужчина, который очень похож на меня…»

В конце апреля Алексей Фомин у себя в двери нашел записку: «ФоминЫХ Алексей! Пожалуйста, перезвоните по номеру №. От полиции…».

- Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Позвонил. Сотрудник сообщил, они ищут мужчину и вероятнее всего, я могу помочь в раскрытии важного дела. Бред, подумал я. Но все же обещал помочь, - улыбаясь, рассказывает Алексей.

Ему переслали фотографию, на которой был запечатлён преступник.

- С экрана телефона на меня смотрел мужчина, который очень похож на меня. Да-да, действительно! Я сделал селфи, отправил ему уже свою фотографию со словами, странно, но черты лица этого мужчины напоминают мне меня… «У вас есть такая одежда?», - читаю в ответ на свое удивление от увиденного! Но такой одежды не было отродясь! Чем я его и огорчил, - продолжает рассказ директор филармонии.

По его словам, они встретились с сотрудником полиции, пообщались, прояснили ситуацию. И, желая помочь следствию, он разместил фото преступника у себя на страничке в соцсетях.

Тайна следствия

Как могли перепутать разбойника с директором филармонии? Что делать обычным гражданам, которые похожи чем-то на разыскиваемого преступника? Нашли ли этого разбойника? Соответствующий запрос мы отправили в пресс-службу МВД по Удмуртии.

- В соответствии со статьей 161 УПК РФ о «недопустимости разглашения данных предварительного расследования» ответить на интересующие вас вопросы не представляется возможным, - прокомментировали в ведомстве.

Поэтому, если вы вдруг узнали человека на снимках видеокамеры и располагаете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, позвоните, пожалуйста, в полицию по телефонам: 02 (со всех мобильных – 102), 8-950-163-02-02, 8-963-541-45-41.

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ИСТОЧНИК KP.RU