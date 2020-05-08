Удмуртия вошла в список регионов с высокой смертностью от коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T06:03:44+03:00

В республике скончались почти 3% пациентов с подтвержденным диагнозом

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Адыгея, Псковская область и Удмуртия составили тройку субъектов страны, где зафиксирована сама высокая смертность от COVID-19. Данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

На 7 мая смертность в Адыгее составляет 3,4%, в Псковской области — 3,29%, Удмуртии — 2,91%, Ингушетии — 2,62%, Хакасии — 2,27%, Ставропольском крае — 2,25%, Кемеровской области — 2,02%, Омской области — 1,92%, Калининградской области — 1,84%, Севастополе — 1,82%.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 345 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. 11 пациентов скончались, 91 человек выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU