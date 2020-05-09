Художник из Ижевска поздравил ветеранов Великой Отечественной войны граффити на стене

9 Май 2020 2020-05-09T09:30:22+03:00

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Открытки-поздравления с Днем Победы в виде граффити нарисовал ижевский художник. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На улице Союзная,5 появилось граффити «С Днем Победы!» ветерану Алексею Рылову, который в 1943 году ушел служить в 3-й автоматной роте 1-го батальона 49-го запасного полка, располагавшегося в Молотовской области, ныне - Пермский край. Тогда ему было всего 17 лет. В июле 1944 года, получил тяжелое ранение правой руки. Спустя четыре месяца, выписавшись из госпиталя, пехотинец Алексей Рылов вернулся на фронт в 65-й стрелковый полк 43-й гвардейской дивизии.

В одной из разведок был серьезно ранен, и долгожданную Победу встретил в госпитале. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Сначала была идея нарисовать открытку-поздравление ветерану на асфальте, но потом решили в качестве «холста» использовать стену ЦТП, потому что рисунок на этой поверхности сохранится надолго и будет напоминать о 75-летнем юбилее Победы, - рассказал художник Дмитрий Костицин.

Такая же открытка появилась и во дворе на улице Ворошилова, 93.

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ИСТОЧНИК KP.RU