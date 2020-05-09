Когда на улицах Ижевска появится разметка?

9 Май 2020 2020-05-09T15:03:50+03:00

Городские власти рассказали, какие изменения ждут в этом году автомобилистов и пешеходов

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5 мая в Ижевске начали наносить дорожную разметку. Закончить все работы планируют к 12 июня - Дню города. Представители городских служб и подрядчика рассказали, кто и как в этом году контролирует качество работ и какие изменения ждут автомобилистов и пешеходов.

Где и как нанесут разметку?

В этом году разметка будет двух видов: из термопластика и специальной краски. Так пластиком выполнят пешеходные переходы вблизи детских садов и школ, а также половину стоп-линий.

Также в этом году частично восстановят разметку на велодорожках на следующих участках улиц:

- Ленина;

- Удмуртская;

- 10 лет Октября;

- Кирова;

- 40 лет Победы;

- Щорса;

- Смоленская;

- Пушкинская;

- Холмогорова;

- Южная набережная.

- Краска состоит из смолянистых веществ. Мы работаем с ней очень давно. Она долго лежит и сохраняет свои качества. Также используем в технологии стеклошарики, которые смешиваются с краской и улучшают ее видимость на дорогах, - прокомментировал Олег Трофимов, представитель подрядной организации.

Разметку наносят при определенных погодных условиях: краску - при температуре воздуха от 10°С до 35°С и влажности - не более 75%; термопластик - при температуре воздуха от 15°С до 45°С и влажности не более 75%. Перед работами участок дороги моют и очищают от пыли и грязи.

- Сначала наносится предварительная разметка. Далее идет машина и наносит краску. Для термопластика используем машину с чаном, в котором пластик разогревается до 180-200°С. Все линии наносятся специальным оборудованием через трафареты, - прокомментировал Андрей Палладин, директор МУП «ДРЭУ».

Кто и как контролирует качество разметки?

Служба благоустройства и дорожного хозяйства ежедневно будет проводить объезды, контролируя качество работ. Главные критерии - светоотражение, световозвращение и цветность. Простыми словами - как хорошо видно разметку днем или ночью.

- На разметку из краски гарантия составляет три месяца, на пластик - полгода. На данный момент проверяем сертификаты на материалы. Если разметка сотрется раньше срока, подрядная организация будет восстанавливать за свой счет, - отметил Марат Чемалтынов, главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства.

Напомним, что в 2019 году работы по нанесению разметки в Ижевске завершились на 2 месяца позже планируемого срока. Власти города связывали это с действиями недобросовестного подрядчика, выигравшего муниципальный контракт. Кроме того, многие горожане высказали претензии к качеству – буквально через несколько недель белые линии становились тусклыми и незаметными.

Администрация города планировала включить ООО Роршах в реестр недобросовестных поставщиков. Однако подрядчик подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда. В настоящее время дело рассматривается в арбитражном суде высшей инстанции.

Как в Ижевске наносят разметку.Где разметка появится в первую очередь? Сколько она продержится в этом году и кто проверяет качество работ? Представители администрации города рассказывают, кто и как наносит разметку в Ижевске в этом году

ИСТОЧНИК KP.RU