Во всех детских садах Ижевска заработали дежурные группы

14 Май 2020 2020-05-14T07:32:34+03:00

Сейчас их посещают более 8000 детей

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Теперь в Ижевске работают все дошкольные учреждения, об этом 13 мая сообщила пресс-служба города.

Тем не менее, садики продолжают работать в режиме дежурных групп. Сейчас организовано 544 дежурных группы, которые посещают более 8000 детей – 20% от общего количество детей дошкольного возраста.

- В ежедневном режиме мы проводим мониторинг с родителями в части необходимости посещения детьми детских садов, анализируем количество дежурных групп и по необходимости открываем дополнительные, - говорит начальник Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова.

Как пояснили в городской администрации, для того чтобы привести ребенка в садик, справок из медицинских учреждений или с места работы родителя не требуется. Однако заместитель председателя Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко в своем Инстаграме уточнила, что справка от педиатра может понадобиться, если ребенок не посещал группу пять или более дней.

Что касается процесса перехода на летний режим работы, то садики будут придерживаться утвержденного графика закрытия детских садов в летний период 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU