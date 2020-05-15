2020-05-15T08:54:11+03:00
Происшествия

Семь человек пострадали, один погиб: недалеко от гипермаркета «Лента» в Ижевске произошло ДТП

Среди пострадавших есть маленький ребенок
Жанна Ситникова
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Фото: ИГГС/https://vk.com/udmurtiya18rusФото: ИГГС/https://vk.com/udmurtiya18rus
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14 мая вечером недалеко от гипермаркета «Лента» в Ижевске произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, столкнулись три легковых автомобиля: «Рено Сандеро», «Киа Оптима» и ВАЗ-2106.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

По предварительным данным первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель «Киа» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в автомобиль «Рено». После этого водитель ВАЗ-2106 также столкнулся с «Рено».

В результате ДТП водитель последней машины скончался на месте происшествия, ещё семь участников, в том числе 6-летний ребенок, получили различные травмы, их отвезли в больницу.

По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Смертельное ДТП в Ижевске 14 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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