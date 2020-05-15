О защите от COVID-19 жителям Удмуртии расскажет приложение

15 Май 2020 2020-05-15T09:08:12+03:00

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Ведущие врачи совместно с Минздравом России создали приложение для смартфонов, которое направлено на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Цель приложения - профилактика и информирование населения о способах защиты от новой болезни, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

На данный момент в России программу «Стоп коронавирус» активировали 42 287 человек. Теперь она доступна и в Удмуртии. В приложении, созданном на базе платформы «Здоровье.ру», пользователь может пройти тест, чтобы оценить свой риск заболеть и уровень стресса. После этого откроется доступ к образовательному курсу, в котором можно найти упражнения для борьбы со страхом и тревогой, техники для развития самоконтроля и интересные статьи. Курс формируется на основе результатов теста. Также в программе есть проверенные новости и самая актуальная статистика из официальных источников. Кроме того, после прохождения теста пользователям будет доступен дневник здоровья, который подскажет, что делать при тревожных симптомах. Тест можно пройти за себя и близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU