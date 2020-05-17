2020-05-17T09:32:54+03:00
Общество

Сотрудники ижевского зоопарка поблагодарили неравнодушных горожан за продукты

Зоопарк принимает фрукты, овощи и ягоды для животных
Людмила Куликова
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Фото: пресс-служба ижевского зоопаркаФото: пресс-служба ижевского зоопарка
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Сотрудники ижевского зоопарка поблагодарили неравнодушных горожан за продукты. Ранее пресс-служба зоопарка сообщала о начале приема овощей, фруктов и ягод для животных.

- Каждые 30 минут служба безопасности зоопарка принимает десятки килограммов овощей. Наши любимые посетители делятся с обитателями зоопарка замороженными ягодами: клюквой, малиной, смородиной, облепихой, жимолостью и калиной. Бабушки и дедушки несут с любовью сохраненные витамины: сушеные яблоки и сливы, - сообщает группа ижевского зоопарка «ВКонтакте».

По словам сотрудников, посылки с продуктами приходят даже из других регионов.

- Но самое главное, всем этим лакомствам безумно счастливы наши обитатели зоопарк. На кормокухне кипит работа. Там варят компоты, готовят желе, нанизывают фруктовые бусы, делают заготовки из овощей. На складе расфасовывают 505 кг свеклы, привезенной вчера в качестве благотворительной помощи нашими партнёрами – УФСИН, - передается в сообщении.

В скором времени сотрудники зоопарка обещают показать, как животные лакомятся принесенными для них овощами и фруктами. Например, бурые медведи любят малиновое варенье, шимпанзе обожают облепиховый компот, а фруктовым украшениям рады попугаи и попугайчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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