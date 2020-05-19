2020-05-19T14:40:45+03:00
Общество

Еще один сухой фонтан появится на Центральной площади в Ижевске

Третью очередь Центральной площади сделают в этом году полностью
Анастасия Захарова
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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На завершение ремонта Центральной площади в этом году потратят 155 миллионов рублей. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM 12+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Глава Ижевска сообщил, что Центральная площадь будет полностью отремонтирована в этом году

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-Мы обещали доделать Центральную площадь. Планировали направить на это 120 миллионов рублей. Но проект оказался настолько замечательным, что мы решили направить на него 155 миллионов рублей, - рассказал глава города.

По его словам, на месте бывшего круглого фонтана появится сухой фонтан. Над ним будет пергола - красивый навес, около которого поставят скамейки.

Центральную площадь будут ремонтировать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Городу выделили на реализацию программы 232 млн рублей, также муниципалитет добавил свои средства. 155 млн рублей направят на завершение реконструкции Центральной площади, 70 млн рублей на ремонт дворов, остальные средства - на начало работ в других парках и скверах. Их выбрали горожане во время голосования в 2018 году и конце 2019 года. Часть пространств планировали сделать за счет инвесторов, но из-за пандемии коронавируса от некоторых планов пришлось отказаться. В этом году планируют начать работы:

- В сквере у ТРК «Столица»;

- В сквере на перекрестке улиц Степной и Парашютной (тут закончат работы с прошлого года);

- Тропа здоровья в сквере Оружейника Драгунова;

- Парк «Тишино»;

- Сквер Тарасова;

- Аллея ветеранов на улицы Татьяны Барамзиной;

- Сквер Дружбы.

За счет инвесторов сделают общественные пространства на улице 50 лет ВЛКСМ и за ТРЦ «Талисман». Властям также пришлось отказаться от устройства скверов около школы №57 и «Елки парка».

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 19 мая. Настраивайтесь на 107.6 FM или слушайте в интернете: izh.kp.ru/radio Телефон студии - 94-50-94 Viber - 8-912-007-08-06

ИСТОЧНИК KP.RU

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