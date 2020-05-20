2020-05-20T06:00:57+03:00
Общество

Начальная школа Удмуртии отправится на каникулы с 26 мая

С 1 июня начнется отдых для старшеклассников и среднего звена
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, когда школьники Удмуртии официально уйдут на летние каникулы. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики, учащиеся с 1 по 4 класс будут отдыхать с 26 мая, а среднее и старшее звено – с 1 июня. Дистанционная форма обучения сохранится до конца года.

– Подготовлено распоряжение Министерства образования и науки Удмуртии, согласно которому для начальной школы – 1-4-х классов — учебный год заканчивается 25 мая. Для учащихся 5-11-х классов – 30 мая, - сказала министр образования и науки региона Светлана Болотникова. – Напомню, чтобы уменьшить нагрузку на детей, которые продолжают заниматься в дистанционном формате, до 30 апреля школы завершили обучение по непрофильным предметам, таким как физкультура, ритмика, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, родной русский язык и родная русская литература, второй иностранный язык, МХК. По ним выведены оценки. Кроме того, по остальным предметам мы рекомендовали школам отменить домашние задания в младшем звене и уменьшить их объем для учащихся среднего и старшего звена.

Последние звонки, как и планировалось, пройдут в онлайн-формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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